Sakamoto: Ausências em evento do 8/1 chamam mais a atenção do que presenças

Ausências no evento que reuniu chefes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília para lembrar os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado chamam mais atenção do que as presenças, afirma o colunista do UOL Leonardo Sakamoto, durante o UOL News desta segunda-feira (8).

Vale reforçar que mais importante do que as presenças foram as ausências. Em um momento em que você organiza um ato para fortalecer a defesa institucional do país, é triste que a gente tenha deputados, senadores, governadores de Estado que se omitem nesse processo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Não acho que boa parte dos governadores que não foram são golpistas. Tinha gente que estava de férias mesmo. Mas tinha quem não quis, 'deu um gato' para não ir e esse gato foi de olho em parte de seu eleitorado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para o colunista, uma parte dos políticos escolheu não comparecer ao evento para não se comprometer com seu eleitorado bolsonarista.

Houve político de estados conservadores que preferiu não ir para não irritar o bolsonarismo mais radical, que poderia abandoná-lo ou atacá-lo nas redes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Pessoas fizeram um cálculo político-eleitoral e, por isso, não deram apoio às instituições em um momento importantíssimo. Trocaram a defesa pela democracia por votos de radicais. O que fica ainda mais absurdo porque no 8 de janeiro do ano passado, não se enganem, a gente passou muito perto de um golpe - o que poderi afetar inclusive esses políticos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Leonardo Sakamoto lembra que os rumos poderiam ter sido diferentes, principalmente se a atuação das Forças Armadas fosse outra.

Se a cúpula das Forças Armadas tivesse embarcado na aventura golpista e se as instituições no Brasil não tivessem sido céleres e espertas, [...] se não tivesse uma ação forte junto àqueles que depredaram a sede dos Três Poderes, tudo aquilo poderia ter aberto caminho para um golpe de Estado. A gente poderia estar vendo agora a democracia com uma grande saudade e não como uma realidade. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Um evento como este, um ano depois, tem o objetivo de reforçar a importância das instituições e era relevantíssimo que governadores, deputados e senadores independentemente da corrente [política] participassem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ainda que fosse importante a presença de políticos de todos os partidos políticos no evento de Brasília, teve os que não se envergonharam de atacar o evento.

E, claro, tem muito deputado e senador que não participou do evento porque apoia o que aconteceu, o golpismo do 8 de janeiro. Tanto apoiam que fizeram de tudo para que saísse uma CPI no começo do ano passado não para investigar os verdadeiros responsáveis, mas para vender uma narrativa paralela para livrar a cara dos golpista. Essa narrativa, que afirma que tudo se tratou de uma montagem por parte do governo Lula, cola no 'bolsoverso', o universo paralelo do bolsonarismo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Um evento de defesa das instituições — Presidência, Congresso, STF — não é um evento político-partidário. A ausência a esse evento é que é uma opção político-eleitoral. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

