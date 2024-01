Saiba como obter certidão de nascimento online sem ir ao cartório

Vira e mexe você tem que utilizar a certidão de nascimento para algo como a inscrição na faculdade ou ainda quando o emprego novo exige. É neste momento que você percebe que ou perdeu o documento ou vê que o desgaste do tempo foi grande. Mas há uma maneira de tirar uma segunda via do documento online.

Com isso, você não precisa mais se dirigir a um cartório, enfrentar filas (o que em momento de pandemia não é aconselhável) e ainda correr o risco de ficar parado no trânsito.

Para tirar uma nova via da certidão de nascimento basta utilizar o site Registro Civil, canal idealizado pela Arpen Brasil (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil).

Veja a seguir o passo a passo para pedir o documento.

Como tirar certidão de nascimento online

1 - Entre no site

Acesse o site Registro Civil e crie uma conta. Para isso, você precisará colocar dados como nome completo, data de nascimento, celular, email, entre outros.

2 - Clique na opção "Nascimento"

3 - Preencha os campos informando o estado, a cidade e o cartório

4 - Insira dados pessoais

Informe nome completo, CPF, data de nascimento e filiação (nome do pai e da mãe). CPF e data de nascimento não são informações obrigatórias.

5 - Dados do registro

Se tiver sua certidão de nascimento antiga, veja os dados para preencher livro, folha e termo. Mas, se tiver perdido o documento, basta clicar em próximo.

6 - Forma de envio

Escolha se a segunda via da certidão de nascimento será enviada por email ou impressa em papel oficial. Essa segunda opção será enviada pelos Correios ou poderá ser retirada em cartório.

7 - Confirme dados e valor

O próximo passo será observar se todos os dados estão corretos, concordar com os termos de uso e verificar o preço que deve pagar.

8 - Entrega do documento impresso

Após pagar o documento, caso você tenha optado pela certidão de nascimento impressa, escolha a melhor forma de recebimento - por sedex ou carta registrada.

9 - Forma de pagamento

Em seguida, selecione a forma de pagamento (cartão de crédito ou boleto) e pronto. Você vai receber (ou imprimir) sua segunda via de certidão de nascimento.