Governador de Goiás, Caiado é internado para revisão de cirurgia no coração

Do UOL, em São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi internado na manhã de hoje no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O que aconteceu

Caiado deu entrada no hospital para fazer exames de revisão de cirurgia no coração. Segundo a assessoria de imprensa do governador, a internação já estava prevista.

Hospital diz que exames não demonstraram alterações. Procurado pelo UOL, o Vila Nova Star afirmou que Caiado já recebeu alta e está em "plenas condições".

Governador passou por cirurgia há um ano

Procedimento foi realizado em dezembro de 2022. À época, Caiado passou por anastomoses coronárias, com veia safena e artéria mamária, após terem sido detectadas obstruções coronarianas em exames de rotina.

A equipe médica que cuida do governador é liderada por Ludhmila Hajjar. Ela chegou a ser convidada para ser ministra da Saúde no governo Bolsonaro, durante a pandemia de covid-19.