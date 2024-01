Após confirmar, Zema desiste de ir a ato do 8/1: 'Evento político'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), desistiu de participar do evento organizado por Lula que marca um ano dos ataques de 8 de janeiro.

O que aconteceu

Zema disse que desistiu pelo encontro ter virado um "evento político". "Grande problema no Brasil é que tudo vira disputa política e os problemas não se resolvem. Os culpados pelo vandalismo devem ser punidos. Mas o país precisa caminhar e seguir trabalhando", escreveu no Instagram.

Já em Brasília, ele gravou um vídeo em frente ao Ministério da Fazenda. Zema disse que foi à capital federal para vários compromissos. "O mais importante deles, tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada", disse.

Zema havia confirmado a participação de última hora. O compromisso foi confirmado ao UOL pela assessoria de imprensa e estava na agenda oficial.

Governador mineiro era o único que declarou apoio a Bolsonaro que havia confirmado presença. Eduardo Leite (PSDB-RS) também disse que irá à cerimônia. Ele diz que faz oposição ao governo Lula, mas não declarou voto em ninguém em 2023. Em sabatina do UOL em 2022, o gaúcho disse que tinha candidato, mas não iria revelar.

Outros governadores de oposição não vão comparecer. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), avisou ao Planalto que está de férias e não vai. Ibaneis foi afastado do cargo pelo STF no dia dos atos golpistas e só reassumiu o posto em 15 de março. A vice-governadora Celina Leão (PP) vai no lugar dele. Tarcísio de Freitas (Republicanos) está na Europa.

Brasil completa um ano da tentativa de golpe

Ato em defesa da democracia hoje em Brasília marca um ano dos ataques na Praça dos Três Poderes. Evento recebeu o nome de "Democracia Inabalada" e vai ser realizado no Congresso Nacional.

A cerimônia vai contar com a presença de Lula, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso, e Luís Roberto Barroso, presidente do STF. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai faltar por problemas pessoais.