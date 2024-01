Nunes diz ter 'confiança' em Marta; ex-prefeita se reúne com Lula

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que "tem confiança" em Marta Suplicy. A ex-prefeita, secretária na gestão de Nunes, se encontrou com Lula na manhã de hoje. Ela é sondada pelo petista para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), principal adversário do emedebista nas eleições deste ano.

O que aconteceu

"Tenho confiança na Marta", disse Ricardo Nunes na manhã de hoje. O prefeito de São Paulo afirmou que tinha confiança em Marta Suplicy e que os dois têm "uma relação pessoal". "Ela tem uma amizade pessoal com a minha esposa. Não vejo nada com relação à mudança de comportamento", completou. A declaração foi dada a jornalistas após evento na EMEI Mário de Andrade.

Nunes: "Ela teria falado comigo". Ele afirmou também que Marta "teria falado com ele" se as negociações de troca de partido e apoio para a campanha municipal de São Paulo fossem "concretas".

No momento da fala, o prefeito não tinha conhecimento da reunião com Lula. A declaração de Nunes ocorreu no mesmo momento em que Marta chegava para o encontro com o presidente.

Marta se encontrou com Lula

Marta Suplicy esteve hoje no Planalto e encontrou-se com Lula. A reunião ocorre às vésperas das eleições municipais em São Paulo, e Marta é cotada para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL-SP), aliado do PT.

"Caminho está posto", diz Rui Falcão. O deputado federal Rui Falcão (PT-SP), que participou da reunião de Marta com Lula, afirmou que "o caminho está posto" para Marta retornar ao PT, e que a filiação depende somente dela.

Marta é secretária da gestão Nunes. A ex-prefeita de São Paulo ocupa atualmente o cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

Em post, Marta escreveu que "está junto" com Nunes. Em novembro do ano passado, Marta fez uma publicação parabenizando Ricardo Nunes por seu aniversário, e escreveu: "Muita saúde e sucesso. Estamos juntos por uma São Paulo melhor."

Comemoramos hoje os 56 anos de uma vida dedicada à defesa da democracia e ao combate às desigualdades sociais do povo paulistano.

Parabéns, Prefeito @ricardo_nunessp!



Muita saúde e sucesso.



Estamos juntos por uma São Paulo melhor. pic.twitter.com/Wzf83T3sBR -- Marta Suplicy (@martasuplicy_) November 13, 2023

*Com informações de Estadão Conteúdo