Randolfe Rodrigues: Ausência (da oposição) no ato de hoje é lamentável

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), criticou integrantes da oposição por se ausentarem do evento em alusão aos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Randolfe disse ser "lamentável" que alguns deputados e senadores não tenham comparecido ao ato simbólico.

"Hoje não é um evento de direita ou esquerda, é um evento da democracia, da República, para dizer que este Salão Negro, local onde o evento está sendo realizado no Congresso Nacional, que foi depredado no ano passado, não pode nunca mais ser invadido", afirmou Randolfe a jornalistas há pouco.

"Faltar num evento como esse é insistir em desrespeitar a democracia brasileira. Hoje era um dia para ter líderes do governo e da oposição. A ausência no ato de hoje é lamentável e me faz questionar o compromisso de alguns com o Estado democrático de direito", disse.

Apesar de a crítica ser a integrantes da oposição, também atingiu congressistas de todas as siglas. Muitos deputados e senadores de partidos da base de apoio ao governo não vieram a Brasília pelo fato de o evento acontecer no recesso parlamentar.

Randolfe foi questionado justamente por uma das principais ausências: a do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que não compareceu por problemas de saúde em sua família. O líder do governo no Congresso disse que sua crítica não vale para Lira, já que ele tem uma justificativa plausível para não comparecer.