Produção de blocos da 3R Petroleum soma 56,5 mil boe/dia em dezembro

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A 3R Petroleum informou nesta segunda-feira que a produção média dos blocos que detém participação chegou a 56.544 barris de óleo equivalente (boe) por dia em dezembro, com uma média consolidada de 54.471 boe/dia no quarto trimestre de 2023.

Desses totais, as parcelas referentes à 3R foram de 46.999 boe/dia em dezembro e de 45.897 boe/dia no último trimestre do ano.

A 3R é operadora dos Polos Potiguar, Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Rio Ventura, Recôncavo, Peroá e Papa Terra, e detém participação de 35% no Polo Pescada, que é operado pela Petrobras.