SP terá semana de muito calor e pancadas de chuva; veja previsão

Os termômetros na cidade de São Paulo durante a semana devem registrar temperaturas acima de 30°C ao longo do dia, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Qual é a previsão na capital

A temperatura máxima prevista pelo órgão para hoje é de 33°C, e a temperatura mínima de 20°C. Pela manhã, o céu da capital paulista deve ser tomado por muitas nuvens, que se mantêm até a tarde com pancadas de chuva isoladas. A noite também deve ser de muitas nuvens e chuva isolada na cidade.

O Inmet aponta que toda a semana em São Paulo deve ser de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Quarta-feira (10) é o dia em que a cidade pode registrar a maior temperatura, quando os termômetros devem atingir 34°C.

E no litoral paulista

Quem viajou para as praias do litoral paulista poderá curtir o sol. Mas também terá que lidar com pancadas de chuva durante a semana, segundo previsão da Climatempo.

A segunda-feira em Santos, por exemplo, deve ser de sol com algumas nuvens, com os termômetros podendo chegar até 34 °C. Hoje, não há previsão de chuva. Porém, pancadas de chuva devem ser registradas à tarde durante a semana.

Hoje também não há previsão de chuva para Ubatuba e Caraguatatuba, no litoral norte. Mas as chuvas podem aparecer ao longo da semana, com temperaturas superando os 30°C.

Chuva no Nordeste

Chuvas fortes em cidades do Maranhão, Bahia e Piauí. Segundo a Climatempo, o risco é de temporais com ventos variando em torno de 71 a 90 km/h na divisa do Maranhão com o Piauí e em todo o oeste baiano.

O tempo deve seguir abafado na região, devido às aberturas de sol que mantêm as temperaturas mais elevadas.

As cidades do sul da Bahia devem receber pancadas de chuva de moderadas a forte no decorrer do dia. Já no litoral norte do Nordeste, a previsão é de aberturas de sol e pancadas rápidas e isoladas.

A chuva também deve aparecer no leste e litoral da Paraíba e do Pernambuco. Porém, diminui na maior parte da Bahia.

Temporal no RS

Em grande parte do Rio Grande do Sul, a semana deve ser marcada por intensa instabilidade, segundo a agência MetSul. A condição pode levar a diversos episódios que variam de chuva forte a torrencial e a muitos temporais no estado.

Até quinta-feira (11) é esperado que o tempo esteja instável e com chuva forte localizada, além de temporais isolados no RS. Porém, o sol pode aparecer durante o dia.

Também está prevista a chegada de uma frente fria, que vai encontrar o ar quente e úmido e deve favorecer o aumento da instabilidade.