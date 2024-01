Premiê francesa Elisabeth Borne renuncia ao cargo

PARIS, 8 JAN (ANSA) - A premiê da França, Elisabeth Borne, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (8). A expectativa pela notícia já circulava quando do anúncio de uma sua reunião com o presidente, Emmanuel Macron, no Palais de l'Élysée.

Em uma mensagem publicada no X, antigo Twitter, o presidente a "agradece com todo o coração por seu trabalho exemplar a serviço da nação".

Elisabeth Borne, de 62 anos, foi nomeada por Macron como premiê em maio de 2022, imediatamente após o início de seu segundo mandato.

Ela foi a segunda mulher a ocupar o cargo, depois de Edith Cresson. Seu sucessor ainda não foi anunciado.

Três nomes são ventilados: Gabriel Attal, ministro da Educação e muito próximo a Macron; Sébastien Lecornu, ministro das Forças Armadas; e o ex-ministro Julien Denormandie. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.