PF deflagra operação contra financiadores do 8 de janeiro

(ANSA) - BRASILIA, 08 GEN - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (8), dia do primeiro aniversário dos ataques golpistas contra as sedes dos três poderes, uma nova fase da Operação Lesa Pátria.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou 47 mandados de busca e apreensão e uma ordem de prisão contra suspeitos de terem financiado e fomentado a tentativa de golpe.

Os nomes dos alvos não foram divulgados, mas o mandado de prisão está sendo cumprido na Bahia.

Já as ordens de busca e apreensão acontecem no Distrito Federal e em 11 estados: Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Essa é a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, que "não tem data para acabar", afirmou hoje o ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, à rádio CBN.

"Tenho plena confiança na PF, vamos identificar todos que cometeram crimes", garantiu. (ANSA).

