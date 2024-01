Pentágono diz que não planeja retirada dos EUA do Iraque

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - O Pentágono informou nesta segunda-feira que não está planejando retirar seus quase 2.500 soldados do Iraque, apesar do anúncio de Bagdá, na semana passada, de que iniciaria o processo para remover do país a coalizão militar liderada pelos Estados Unidos.

"Neste momento, não estou ciente de qualquer plano (de retirada). Continuamos muito focados em derrotar a missão do Estado Islâmico", afirmou o major-general da Força Aérea dos EUA, Patrick Ryder, em coletiva de imprensa. Ele afirmou que as forças do país estão em solo iraquiano a convite do governo local.

Ryder declarou que também desconhece qualquer notificação do Iraque para o Departamento de Defesa sobre a decisão de remover as tropas dos EUA, e pediu que a imprensa conversasse com o Departamento de Estado para obter informações sobre o assunto.

O gabinete do primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, anunciou na sexta-feira as medidas para retirar as forças dos EUA da nação, após um ataque com um drone norte-americano em Bagdá ser criticado pelo governo.

O Pentágono informou que o bombardeio matou o líder de uma milícia responsável por ataques recentes contra funcionários do governo norte-americano.

O gabinete do premiê emitiu comunicado dizendo que um comitê será formado "para preparar permanentemente o fim da presença das forças da coalizão internacional no Iraque".

"Salientamos nossa firme posição de encerrar a existência da coalizão internacional, após as justificativas para a sua existência terem cessado", disse Sudani.

Desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, em outubro, os militares norte-americanos foram atacados pelo menos cem vezes no Iraque e na Síria, normalmente por um misto de foguetes e drones.

Sudani tem controle limitado sobre algumas facções apoiadas pelo Irã, de quem ele precisou para chegar ao poder há um ano, e que agora formam um poderoso bloco na coalizão de seu governo.

(Reportagem de Idrees Ali e Phil Stewart)