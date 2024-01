Papa diz que 'teoria de gênero' prejudica 'construção da paz'

VATICANO, 8 JAN (ANSA) - O papa Francisco afirmou nesta segunda-feira (8) que a assim chamada "teoria de gênero" prejudica a construção da paz, em meio à controvérsia na Igreja Católica por causa da autorização para bênçãos a casais homoafetivos.

Em discurso para o corpo diplomático no Vaticano, o pontífice exaltou os princípios presentes "na simples, porém clara, formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos".

"Infelizmente, as tentativas nas últimas décadas de introduzir novos direitos, não plenamente consistentes com aqueles originalmente definidos e nem sempre aceitáveis, deram origem a colonizações ideológicas, entre as quais a teoria de gênero tem um papel central", afirmou o Papa durante o pronunciamento.

Segundo Francisco, essa teoria é "perigosíssima porque anula as diferenças com o argumento de tornar todos iguais". "Tais colonizações ideológicas provocam feridas e divisões entre os Estados, ao invés de favorecer a construção da paz", ressaltou.

Nas últimas semanas, o pontífice foi alvo de ataques de membros do clero ultraconservador por ter autorizado a bênção para casais homoafetivos, desde que essa prática não tenha caráter ritualístico nem seja confundida com o sacramento do matrimônio.

Um deles, o arcebispo italiano e ex-núncio em Washington Carlo Maria Viganò, chegou a acusar Francisco de ser um "servo de Satanás" e "usurpador".

Além disso, o Vaticano confirmou recentemente que pessoas transgênero podem ser batizadas e apadrinhar outros indivíduos.

