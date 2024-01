Pai é suspeito de sequestrar filho de 7 anos no PR, diz polícia

A Polícia Civil do Paraná informou que Franklin Luiz Rocha de Azevedo, 63, é suspeito do sequestro do próprio filho, Luig Artur Oliveira de Azevedo, 7. O homem e a criança estão desaparecidos.

O que aconteceu

O último registro dos dois foi em 15 de dezembro, no bairro Cidade Industrial de Curitiba. Na ocasião, a mãe da criança, a diarista Marineide de Oliveira, foi levar o filho na casa do pai. Desde então, eles são considerados desaparecidos.

Franklin e Marineide estão separados há dois anos. A guarda compartilhada não havia sido definida pela Justiça, mas o pai tinha a permissão de receber Luig em dias previamente combinados. Entretanto, desde a última visita, no ano passado, a mãe não tem notícias do filho. Naquela ocasião, o combinado era que o homem levaria a criança para a praia, mas desapareceu e não manteve nenhum tipo de contato e apagou perfis que mantinha nas redes sociais.

Testemunhas relataram que Franklin vendeu alguns pertences que tinha, de acordo com os investigadores. Aos vizinhos, ele disse que viajaria para a praia com o filho, como foi combinado com a ex-esposa.

A Polícia Civil do Paraná divulgou fotos dos rostos de Franklin e Luig. Além das imagens, foram indicados contatos para que quem souber do paradeiro de pai e filho possa informar às autoridades. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 197, pelo 181 ou pelo (41) 3270-3350.