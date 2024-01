Pista falsa e buscas no mar: o que se sabe do sumiço de menino na Barra

Do UOL, em São Paulo

Edson Davi, de 6 anos, desapareceu na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na última quinta-feira (4). A polícia investiga a possibilidade de sequestro, mas já descartou suspeitos e agora também trabalha com a hipótese de afogamento.

O que se sabe sobre o desaparecimento

Edson brincava com outras duas crianças ao lado da barraca do pai, no posto 4 da Barra da Tijuca. Ele fez um lanche por volta de 15h30 e saiu do comércio para se juntar aos meninos.

O menino sumiu enquanto o pai fechava uma conta na barraca. O homem, que também se chama Edson Davi, notou o desaparecimento por volta das 16h30.

Polícia descarta estrangeiro como suspeito. O homem acompanhava as crianças que brincaram com Davi. Seu envolvimento foi descartado depois que câmeras de segurança mostraram o menino indo em direção à areia, enquanto há imagens do estrangeiro indo embora acompanhado de outras duas crianças.

Edson chegou a ser confundido com menino em lanchonete, mas pista era falsa. Uma foto, divulgada na sexta (5), mostrava um menino parecido com Edson Davi comendo em uma lanchonete e circulou nas redes, mas a família e a polícia confirmaram que não era ele na foto.

A família do menino confundido com Edson foi à delegacia. Após a repercussão da informação, a família da criança confundida foi à 43ª DP (Guaratiba) para esclarecer o boato falso, acompanhada do menino.

"Eu estou aflito, destruído. Achei que era ele, mas não", afirmou o pai do menino desaparecido. "Recebemos uma foto do garoto que era parecido com Davi, mas pelas câmeras de segurança confirmamos que não era ele", declarou ao UOL.

Afogamento passou a ser hipótese. A delegada Elen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), confirmou que essa é uma linha de investigação do desaparecimento do menino.

Pai descreve Davi como "obediente" e disse que "não acredita" que ele tenha entrado no mar e se afogado. "Por enquanto não temos nenhuma pista. Mas estamos na expectativa de alguma novidade, alguma informação do disque denúncia."

A Polícia Civil disse que continua "analisando imagens da região e ouve testemunhas para localizá-lo". "O Corpo de Bombeiro também foi acionado e realiza buscas no mar. A investigação está em andamento". Segundo a corporação, nenhuma linha de investigação é descartada e outras diligências estão em curso.

A mãe de Davi, Marize Araújo, descreveu a roupa que o garoto usava. "Ele estava com uma blusa preta, ele foi até sem o chinelo, e um short preto. O chinelo dele está ali na minha barraca", disse, em entrevista à emissora.

Quem tiver informações pode ligar para os números: (21) 2202-0338 e (21) 2582-7129, ou pelo WhatsApp (21) 98322-0338. O anonimato é garantido.