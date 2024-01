Novo foguete Vulcan envia ao espaço módulo de pouso lunar privado

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - Um módulo de aterrissagem robótico construído por uma empresa privada foi para a lua nesta segunda-feira, em uma tentativa de fazer o primeiro pouso suave lunar dos Estados Unidos em mais de meio século, depois de ser lançado ao espaço a bordo de um novo foguete Vulcan lançado por uma joint venture da Boeing e da Lockheed Martin.

O módulo de pouso lunar Peregrine, da empresa de robótica espacial Astrobotic, foi lançado às 2h18 (horário local) do Cabo Canaveral, na Flórida, no primeiro voo do Vulcan, um foguete potente que estava sendo desenvolvido há uma década pela United Launch Alliance (ULA), empreendimento da Boeing e da Lockheed.

"Estou muito emocionado", disse o presidente-executivo da ULA, Tory Bruno, na sala de controle de lançamento da empresa. "Foram anos de trabalho árduo. Até agora, foi uma missão absolutamente maravilhosa."

Se tudo der certo, a Peregrine marcará o primeiro pouso suave dos EUA na lua desde o último pouso da Apollo em 1972, e o primeiro pouso lunar feito por uma empresa privada -- um feito que se mostrou difícil nos últimos anos.

"Este é o momento pelo qual estamos esperando há 16 anos", disse o presidente-executivo da Astrobotic, John Thornton. A sala de controle de lançamento foi tomada por aplausos quando o Peregrine foi liberado de seu estágio de reforço, colocando a nave do tamanho de um carrinho de golfe em sua jornada de 46 dias até a Lua.

A missão é a mais recente nos últimos anos entre os países e empresas privadas que estão em uma corrida para a lua, um estágio reemergente de competição internacional em que os cientistas esperam que os minerais que contêm água possam ser explorados para sustentar missões de astronautas de longo prazo.

O lançamento do Vulcan, um foguete de 60 metros de altura com motores fabricados pela Blue Origin, de Jeff Bezos, foi uma estreia crucial para a ULA, que desenvolveu o foguete para substituir o Atlas V, seu carro-chefe, e rivalizar com o Falcon 9 reutilizável da SpaceX, de Elon Musk, no mercado de lançamento de satélites.

Os riscos eram altos para o Vulcan. A Boeing e a Lockheed, que são proprietárias da ULA em uma parceria em que cada empresa tem 50% de participação na companhia, e ambas estão buscando a venda do negócio há cerca de um ano. O lançamento foi o primeiro de dois voos de certificação exigidos pela Força Espacial dos EUA antes que o Vulcan possa realizar missões lucrativas para o Pentágono, um cliente importante.

O Peregrine deve pousar na Lua em 23 de fevereiro com 20 cargas a bordo, a maioria das quais buscará coletar dados sobre a superfície lunar antes das futuras missões humanas planejadas. Isso marca a primeira viagem à superfície da lua como parte do programa lunar Artemis da Nasa.

Esse programa multibilionário, que envolve vários países e depende fortemente de empresas privadas como a SpaceX, prevê missões de astronautas à lua ainda nesta década. Pequenas sondas de pouso, como a Peregrine, chegarão lá primeiro.

Uma segunda empresa privada dos EUA, que faz parte do mesmo programa da Nasa, espera lançar um módulo de pouso próprio em fevereiro. Carregando cargas úteis semelhantes às da Nasa e lançando-se ao espaço a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, a Intuitive Machines', sediada em Houston, disse que sua espaçonave poderia fazer um pouso na Lua em 22 de fevereiro, um dia antes do Peregrine.

No ano passado, a Índia tornou-se o quarto país a realizar um pouso lunar suave, depois que a Rússia falhou em uma tentativa no mesmo mês. Os EUA, a China e a antiga União Soviética são os únicos outros países que realizaram pousos lunares suaves bem-sucedidos.

(Reportagem de Joey Roulette)