NOVA APOSENTADORIA com VALOR MAIOR pelo INSS foi CONFIRMADA HOJE (8)? Veja

O calendário relativo ao pagamento dos benefícios do INSS referentes a janeiro já foi divulgado. Os depósitos começam no dia 25. Ao todo, cerca de 39 milhões de benefícios serão pagos, sendo 5.657.745 deles assistenciais e 33.379.120 previdenciários. O valor será reajustado de acordo com o novo salário mínimo, de R$ 1.412.

Como verificar a data de recebimento?

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício: pagamentos de até um salário mínimo ocorrem em datas distintas dos depósitos destinados a beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional.

Para consultar a data de pagamento, é suficiente observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.

Por exemplo, se um cartão apresenta o número 123456789-0, o dígito final considerado é o 9.

Para os beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão habitual.

Calendário de pagamentos do INSS de janeiro

Confira abaixo as datas de pagamento do INSS referentes a janeiro:

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de janeiro;

Final 2: 26 de janeiro;

Final 3: 29 de janeiro;

Final 4: 30 de janeiro;

Final 5: 31 de janeiro;

Final 6: 1 de fevereiro;

Final 7: 2 de fevereiro;

Final 8: 5 de fevereiro;

Final 9: 6 de fevereiro;

Final 0: 7 de fevereiro.

Acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de fevereiro;

Finais 2 e 7: 2 de fevereiro;

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Consulta ao extrato do INSS

O extrato do INSS pode ser acessado por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. Para entrar, basta fazer login com a conta Gov.br, o login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, o segurado poderá conferir informações essenciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de possibilitar o agendamento ou remarcação de perícias e a utilização de outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios do INSS