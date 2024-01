Polícia identifica as 24 vítimas do acidente envolvendo ônibus na Bahia

O DPT (Departamento de Polícia Técnica) da Bahia identificou 24 mortos no acidente que ocorreu na noite de ontem, no interior do estado, após colisão frontal entre um ônibus de turismo e um caminhão.

As vítimas identificadas são:

Stefany Vitoria Dos Santos Araujo - 19 Gabriela Ferreira dos Santos - 35 Leiliane Fernandes de Jesus - 29 Sabrina Grassi Alencar Santos - 17 Isabela Santos de Almeida - 14 Tatiane Santos de Souza Nascimento- 39 Michele da Silva - 32 Kelvin Silva de Araujo - 10 Wolyver Manoel Araújo dos Santos - 14 Emanuel Santos de Souza Nascimento - 11 João Nilson Carvalho da Silva - 40 Gleidson Santana de Andrade - 35 Edimilson Alencar dos Santos - 48 Tiago Manoel dos Santos - 38 Amarilis Lima Grassi Santos - 44 Erivaldo Santos do Nascimento - 36 Aurelito da Rocha Filho - 46 Julio Gabriel Alves Coelho - 22 Josemar dos Santos Menezes - 40 João Vitor Carvalho Lima - 22 Marla Souza Mandu - 32 Ana Paula Gomes Gonçalves Cerqueira - 53 Maria Eunice Gonzaga dos Santos - 55 Paulo de Jesus Araújo - 52

Entre as vítimas está a filha do dono da empresa de transportes. Michelle da Silva, 32, organizava excursões e contratava o veículo do pai, Josinaldo Silva, dono da Naldo Transportes. Procurado, ele não quis se manifestar em razão do luto, segundo o advogado da família, João Daniel da Conceição.

Advogado diz que dono de ônibus está em "está em estado de choque, como toda a cidade". A Polícia Rodoviária Federal chegou a informar que 25 pessoas haviam morrido, mas corrigiu o número para 24.

Oito corpos foram identificados pelo IML de Juazeiro e quatro pelo de Euclides da Cunha, informou o DPT. Segundo a Polícia Técnica, os outros mortos estão nos IMLs de Serrinha (1) e Jacobina (11), cidade de onde partiu originalmente a excursão (a 340 km de Salvador).

Segundo o DPT, morreram 13 homens e 11 mulheres, incluindo uma grávida. Oito sobreviventes permanecem hospitalizados. Até o momento o estado de saúde não foi informado.

De acordo com prefeitura, oito pessoas sobreviveram. A Prefeitura de Jacobina divulgou uma lista inicial das pessoas que ainda estão internadas em decorrência do acidente.

Lista de pessoas que seguem internadas:

Arthur Lima Amorim

Flávia dos Santos

Mayssa Grassi

Joilson Rodrigues dos Santos

Rodrigues dos Santos Ana Clara Santos Silva

Ludmila Lima Mandu

Maria da Conceição Fernandes de Jesus

Bejamin - menor

Vinte e duas vítimas estavam no ônibus (com 28 ocupantes) e três no caminhão. Os motoristas dos veículos estão entre os mortos.

Polícia inicia investigação

Além da DPT, as policias Civil e Rodoviária iniciaram a investigação do acidente. Segundo o DPT, a perícia do local já foi concluída. Os veículos serão removidos para uma base do departamento para a expedição dos laudos.

A apuração da Polícia Civil depende de laudos técnicos. Caberá ao DPT entregar aos policiais civis a perícia do local do acidente, dos veículos envolvidos e dos 24 corpos. Os agentes da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior foram logo cedo ao local do acidente, no km 386 da BR-324, perto do município de Gavião (290 km de Salvador).

Sobre a documentação dos veículos, a apuração é de responsabilidade da PRF. "Um procedimento já foi aberto e a investigação vai prosseguir até que sejam apuradas todas as causas que levaram a esse acidente", informou a corporação em nota.

Procurada, a Agerba, agência reguladora de transportes da Bahia, afirmou que o ônibus "estava devidamente vistoriado" e o operador "com o seu cadastro em dia". Já a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que não investiga o caso porque o ônibus era intermunicipal e não interestadual.