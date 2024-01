Nissan Kicks e Versa ganham descontos para PCD; veja preços e versões

A Nissan divulgou novos descontos para o público PCD (pessoas com deficiência) em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2024. Os grandes destaques são os preços de Kicks e Versa.

O que aconteceu

A Nissan anunciou novos preços para as versões PCD de seus carros. A marca japonesa destacou os modelos Kicks e Versa.

O Nissan Kicks nas versões Active e Sense adquirido com isenção de IPI e desconto parcial de ICMS, além do abatimento feito pela marca, tem preços em R$ 86.990 e R$ 94.590, respectivamente.

Já o Nissan Versa está sendo oferecido com as mesmas facilidades pelo preço de R$ 87.490 na versão Advance.

A Nissan avisa também que outros modelos podem ser adquiridos com isenção de IPI e desconto especial.

A marca esclarece a nova política de descontos em seu comunicado: "desde o dia 1º de janeiro, para os clientes PCDs terem desconto no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), os carros escolhidos devem custar até R$ 120 mil (antes era R$ 100 mil). O desconto, no entanto, é parcial. De acordo com as normas em vigor, a isenção cobre apenas o valor de R$ 70 mil."

"O cliente, então, precisa pagar o imposto proporcional ao valor do veículo, que pode variar de acordo com cada estado. Já a isenção para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) subiu para contemplar carros com valores de até R$ 300 mil (antes o limite era R$ 200 mil)."

