Movimentação em portos do RS em 2023 cresce 13,88% ante 2022

São Paulo, 8 - A movimentação em portos do Rio Grande do Sul cresceu 13,88% em 2023 em comparação com o ano anterior, com um total de 44,836 milhões de toneladas de cargas movimentadas, sendo 29,312 milhões de toneladas de granéis sólidos, a maioria. Segundo dados da Autoridade Portuária dos Portos do RS, o aumento foi de 14,4% na unidade Rio Grande, 5,27% na unidade de Pelotas e de 2,65% na unidade de Porto Alegre.

Ao todo, passaram pelas hidrovias gaúchas 3.691 embarcações, sendo 2.971 delas com destino ao Porto do Rio Grande, 571 para o Porto de Pelotas e outras 149 em direção ao Porto de Porto Alegre.

De acordo com a nota da entidade, o desempenho foi o segundo melhor resultado dos últimos cinco anos. "A expectativa é de que os próximos sejam de números ainda maiores, em razão dos investimentos em infraestrutura e da estratégia de internacionalização da marca, colocada em prática desde a consolidação da mudança de natureza jurídica", disse a autoridade portuária no comunicado.

Durante o período, também foram realizadas obras "estruturantes que deram maior mobilidade, agilidade e modernidade para o principal porto marítimo do Estado", afirmou a nota, destacando que este foi o primeiro ano completo de atuação como empresa pública. "Algumas delas já foram concluídas e outras, como a do novo Portão 2, devem ser finalizadas e entregues em breve à comunidade portuária", concluiu o comunicado.