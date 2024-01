Moraes repudia atos golpistas de 8/1 e cita nazismo e fascismo

(ANSA) - BRASÍLIA, 08 GEN - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (8) que não se pode pactuar com os responsáveis pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, e comparou os manifestantes golpistas a Adolf Hitler durante uma cerimônia em lembrança da data, realizada no Congresso Nacional.

"O fortalecimento da democracia não permite confundir paz e união com apaziguamento ou esquecimento. A impunidade não representa paz e união. Todos que pactuaram covardemente com a quebra da democracia serão responsabilizados", disse Moraes, diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco; e do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

"Um apaziguador, como lembra Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A política do apaziguamento, cujo fracasso já foi demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler", acrescentou Moraes.

O relator dos casos dos ataques do ano passado afirmou que os atuais "populismos" são comparáveis ao nazismo e ao fascismo do século passado. (ANSA).

