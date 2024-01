'Marcas devem ser mais transparentes com dados das pessoas', diz consultor

Quais serão as grandes tendências em comunicação e marketing neste ano? E como o marketing pode melhorar a vida das pessoas? O episódio #178 de Mídia e Marketing conversa com José Saad Neto, head de insights da GoAd Media — veja, acima, a entrevista na íntegra.

Para Saad, o ano será de crescimento das experiências de marca, usando principalmente os espaços urbanos. Contextualização regional, ESG, inteligência artificial e utilização de dados também serão trabalhados pelas empresas. As tendências estão no relatório Marketing Insights 2024, produzido pela GoAd Media e que tem oferecimento do UOL.

O que mais ele disse

Patrocínio a eventos (a partir de 2:57)

Os patrocínios aos festivais e grandes eventos será prioridade dos investimentos das marcas. O objetivo será criar uma conexão que vai além do comercial. É um grande ativo para as marcas, porque elas se conectam com as pessoas em momentos de entretenimento.

Crescimento no digital out of home (a partir de 5:29)

Veremos também o crescimento do digital out of home. Isso acontece dentro do contexto de cidades inteligentes, dentro dos pontos de conectividade e sustentabilidade. Muitas marcas promoverão experiências de consumo e de serviços. As marcas prestarão serviços paras as pessoas via mídia exterior.

Transparência nos dados (a partir de 8:27)

Nós aceitamos os termos de serviço para ganharmos agilidade em apps e serviços. Em troca, fornecemos dados; isso tudo vira ativo para as marcas. O que precisa existir é transparência na forma da comunicação em relação aos dados que estão sendo captados e como eles serão utilizados. Marketing e marcas podem ser cada vez mais transparentes, para tornar a relação mais justa e mais respeitosa.

Inteligência artificial em pauta (a partir de 23:20)

A inteligência artificial é uma tecnologia transversal e continuará em pauta neste ano. A tecnologia já é usada há cerca de 10 anos, mas ganhou espaço pela chegada do ChatGPT. É importante ter um olhar mais otimista e não tão catastrófica em relação a IA. Nos campos da saúde e das mudanças climáticas, por exemplo, existem muitas boas iniciativas.

ESG de verdade (a partir de 19:46)

O ESG (práticas sociais, de governança e de sustentabilidade) engloba, em uma sigla, o que deveria ser uma estratégia de negócios das empresas e não só uma estratégia de marketing. Isso deve ser uma prioridade das organizações. O que tem sido feito até agora tem se mostrado irrisório e insignificante, principalmente no campo ambiental.

