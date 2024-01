Manifestantes pró-palestinos bloqueiam pontes e túnel em Nova York

Por Shannon Stapleton

NOVA YORK (Reuters) - Manifestantes pró-palestinos bloquearam pontes e um túnel na cidade de Nova York nesta segunda-feira para exigir um cessar-fogo imediato no conflito Israel-Hamas, que já dura três meses.

Dezenas de manifestantes sentaram-se na rua e entoaram slogans enquanto impediam o trânsito nas pontes de Brooklyn, Manhattan e Williamsburg sobre o East River, assim como no túnel Holland que liga Nova Iorque a Nova Jersey através do rio Hudson, informou a imprensa local.

A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que opera o Holland Tunnel, disse em seu site que as pistas para Nova Jersey foram fechadas "devido à atividade policial".

Vídeo postado nas redes sociais mostrou manifestantes gritando: "NYPD, KKK, IDF são todos iguais", referindo-se ao Departamento de Polícia de Nova York, à Ku Klux Klan e às Forças de Defesa de Israel.

Os manifestantes no Túnel Holland carregavam faixas que diziam "Levantar o cerco a Gaza", "Cessar-fogo agora" e "Acabar com a ocupação".

Os protestos foram organizados pela Voz Judaica pela Paz, pelo Movimento da Juventude Palestina e pela filial nova-iorquina dos Socialistas Democráticos da América, entre outros, disseram os grupos no X, anteriormente chamado de Twitter.

"O cerco a Gaza precisa terminar e estou pronto para colocar meu corpo em risco para acabar com isso", disse uma manifestante enquanto era conduzida por um policial com as mãos nas costas, mostrou o vídeo.

A campanha de Israel na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas já matou mais de 23 mil palestinos, dizem autoridades locais de saúde, enquanto Israel afirma que o Hamas mantém mais de 100 reféns dos 240 capturados durante o ataque de 7 de outubro a Israel, que matou 1.200 pessoas.

Israel acusa o Hamas de operar entre civis e divulgou vídeos e fotos que sustentariam a afirmação. O Hamas, que jurou a destruição de Israel, nega a acusação.

(Reportagem adicional de Brendan O'Brien em Chicago)