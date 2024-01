Lula pede que sociedade não esqueça 8 de janeiro

(ANSA) - BRASÍLIA, 08 GEN - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as "pessoas irresponsáveis" que atacaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) em 8 de janeiro do ano passado e fez uma defesa da democracia.

"Um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. E que o 8 de janeiro signifique a gente daqui para frente não permitir que a sociedade esqueça disso para poder garantir a democracia", disse o petista em vídeo nas redes sociais.

"Que a gente possa gritar em alto e bom som todo dia: 'liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós', e viva a democracia", acrescentou Lula, citando um trecho do Hino da Proclamação da República.

O presidente participa hoje (8) de uma cerimônia junto com os chefes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), e do STF, Luís Roberto Barroso, além de todos os ministros do governo, no Salão Negro do Senado para lembrar o primeiro aniversário dos ataques golpistas.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), deve discursar no evento, que não contará com os governadores bolsonaristas Tarcísio de Freitas (SP), Cláudio Casto (RJ), Romeu Zema (MG) e Ibaneis Rocha (DF).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), também não participará da cerimônia devido a problemas familiares. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.