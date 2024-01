Lula diz em documentário que Ibaneis foi cúmplice no 8/1: 'Conivente'

O presidente Lula (PT) acusou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), de ser "cúmplice" dos ataques de 8 de janeiro.

O que aconteceu

Lula disse que Ibaneis foi "conivente" com as invasões na Praça dos Três Poderes. "Ele é cúmplice disso, concordou com isso, negligenciou, não agiu corretamente. Ele não cuidou que a polícia cuidasse das coisas que estavam acontecendo durante todo o período, todas as manifestações, uma semana antes, uma semana depois. Ele era conivente com o caso", afirmou o presidente em entrevista de um documentário da GloboNews.

O UOL entrou em contato com o governador do DF. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

Ibaneis chegou a ser afastado do cargo

O afastamento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes no próprio 8 de janeiro. Ele só reassumiu o posto em 15 de março. No período em que esteve fora, o governador do DF foi alvo de mandados de busca e apreensão da PF.

Brasil completa um ano da tentativa de golpe

Ato em defesa da democracia hoje em Brasília marca um ano dos ataques na Praça dos Três Poderes. Evento recebeu o nome de "Democracia Inabalada" e vai ser realizado no Congresso Nacional.

A cerimônia vai contar com a presença de Lula, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso, e Luís Roberto Barroso, presidente do STF. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai faltar por problemas pessoais.