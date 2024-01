Ataques de 8/1 foram promovidos por líderes políticos, diz Lula em artigo

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) escreveu em artigo publicado hoje no Washington Post que os ataques de 8 de janeiro foram promovidos por lideranças políticas.

O que Lula escreveu

Lula disse que "tentativa de golpe" com invasões em Brasília foi resultado de um "processo longo". "[O processo] foi promovido por lideranças políticas extremistas para desacreditar a democracia em benefício próprio", escreveu o presidente.

Sem citar Bolsonaro, Lula afirmou que sistema eleitoral foi criticado por eleitos pela própria urna. "O objetivo dessas alegações falsas era desqualificar a democracia para perpetuação de poder de forma autocrática", disse o petista.

Brasil completa um ano da tentativa de golpe

Ato em defesa da democracia hoje em Brasília marca um ano dos ataques na Praça dos Três Poderes. Evento recebeu o nome de "Democracia Inabalada" e vai ser realizado no Congresso Nacional.

A cerimônia vai contar com a presença de Lula, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso, e Luís Roberto Barroso, presidente do STF. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai faltar por problemas pessoais.