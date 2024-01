Lenda do futebol alemão, Beckenbauer morre aos 78 anos

BERLIM, 8 JAN (ANSA) - Considerado uma lenda do futebol alemão e mundial, o ex-jogador Franz Beckenbauer, morreu no último domingo (7), aos 78 anos, informou sua família à agência de notícias Dpa nesta segunda-feira (8).

Segundo comunicado, o ex-craque morreu em paz quando dormia ontem, cercado pela família.

Nos últimos dias, a imprensa alemã já havia dito que o estado de saúde do ex-zagueiro era preocupante e que ele estava há meses sem realizar nenhuma aparição pública.

O jornal Spiegel, inclusive, chegou a noticiar que o estado de saúde do ídolo do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha havia apresentado uma "deterioração significativa".

Beckenbauer é um dos maiores jogadores do mundo e soma uma vitória na Copa do Mundo de 1974 e outra na Eurocopa de 1972, além de ter faturado três vezes a Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, três ligas americanas pelo New York Cosmos, dos EUA, último time no qual atuou.

Após sua aposentadoria dos gramados, ele virou técnico e conquistou a Copa de 1990, tornando-se o primeiro a vencer o Mundial como jogador e como treinador. (ANSA).

