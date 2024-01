Lavezzi é internado em clínica de reabilitação na Argentina

BUENOS AIRES, 8 JAN (ANSA) - O astro argentino do futebol Ezequiel Lavezzi foi internado neste domingo (7) em uma clínica de reabilitação para tratar a dependência e problemas de saúde mental.

O ex-atacante do Napoli e PSG, ouro olímpico em Pequim 2008 e vice-campeão mundial pela Argentina está na clínica Dharma, no bairro portenho de Boedo, onde já foram "hóspedes" personagens e estrelas da música e do mundo do espetáculo argentino.

O ex-jogador já havia passado por avaliações aprofundadas em outra instituição do tipo.

O filho do ex-atleta, Tomas Lavezzi, desmentiu rumores de que ele teria sofrido uma overdose, o que também foi desmentido pelo jornal argentino Clarín.

A clínica conta com academia, sala de tênis de mesa e um amplo jardim, e os pacientes contam com a atenção de "um grande número de especialistas", segundo o jornal.

Não se sabe quanto tempo ele ficará internado. Lavezzi chegou ao local em um avião sanitário do Uruguai, onde foi internado inicialmente em Punta del Este. (ANSA).

