Justiça da Índia reverte soltura de 11 condenados por estupro coletivo

O Supremo Tribunal da Índia determinou nesta segunda-feira que 11 homens condenados por assassinato, em um estupro coletivo que gerou indignação mundial, deverão voltar à prisão após sua soltura antecipada.

"Recusamos seu pedido de proteção da liberdade", determinou nesta segunda-feira o Supremo Tribunal.

Os homens foram condenados pelo estupro coletivo de Bilkis Bano, que estava grávida, e por matar sete membros de sua família, entre eles sua filha de três anos, no estado de Gujarat. Também mataram outras sete pessoas.

Os 11 foram soltos em agosto de 2022, após a recomendação de um painel do governo estadual, mas agora deverão voltar para a pisão em duas semanas, determinou o tribunal em Nova Délhi.

"Mantê-los fora não estaria em consonância com o Estado de direito", indicou a corte, segundo a qual "os argumentos com apelo emocional se tornam fracos ao serem justapostos com os fatos do caso".

O ataque ocorreu em 2002, quando o atual primeiro-ministro, Narendra Modi, era governador de Gujarat.

