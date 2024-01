Juíza de caso Trump é alvo de aparente trote

Por Nate Raymond

(Reuters) - A polícia norte-americana respondeu na noite de domingo a um aparente trote que dizia falsamente que estava ocorrendo um tiroteio na casa da juíza distrital Tanya Chutkan, magistrada que preside o processo penal que acusa o ex-presidente do país Donald Trump de tentar reverter a sua derrota na eleição de 2020.

O incidente é o mais recente de uma série de trotes ocorridos em todo o país, nos quais indivíduos reportam falsamente crimes para que as equipes de emergência se desloquem para localidades específicas.

Segundo boletim de ocorrência, policiais do Distrito de Columbia responderam a uma ligação depois das 22 horas do domingo (horário local), que reportava um tiroteio em uma casa de Washington. O relato não identificava nominalmente a magistrada, mas a polícia forneceu uma cópia do caso em resposta a pedido de confirmação que o incidente ocorreu na casa da juíza.

Um sujeito não identificado no local disse aos policiais que “ela não estava ferida e que não havia ninguém em casa”, segundo o boletim de ocorrência. Os policiais não encontraram anormalidades no local.

O porta-voz do tribunal de Chutkan não estava imediatamente disponível para comentar o ocorrido nesta segunda-feira. Os primeiros veículos a reportarem o caso foram as emissoras de televisão NBC e CNN.

O incidente ocorre em meio a preocupações sobre o crescente número de ameaças a juízes em todo o território norte-americano. Uma mulher do Texas foi presa em agosto acusada de ameaçar matar Chutkan.

Na terça-feira, um tribunal de apelação deve receber o recurso de Trump, um republicano, a uma decisão da magistrada que negou seu pedido de rejeição das acusações contra ele, com base na argumentação de imunidade.

O conselheiro especial Jack Smith, que lidera a acusação, argumentou que Trump estava agindo como candidato, não como presidente, quando pressionou autoridades a reverter os resultados eleitorais, e também quando incentivou seus apoiadores a marcharem até o Capitólio antes dos ataques do dia 6 de janeiro de 2021.

Smith acusou Trump de conspiração para impedir a contagem e certificação de sua derrota em 2020, culminando no ataque de 6 de janeiro. O ex-presidente se declarou inocente das acusações, inclusive a que o acusa de fraude no governo e de obstruir os trabalhos do Congresso.

(Reportagem de Nate Raymond em Boston e Andrew Goudsward em Washington)