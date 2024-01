Israel inicia fase 'menos intensa' de guerra contra Hamas

TEL AVIV, 8 JAN (ANSA) - O governo israelense anunciou nesta segunda-feira (8) ter entrado em uma "nova fase" da guerra travada contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas em Gaza.

A informação foi divulgada pelo porta-voz militar Daniel Hagari ao jornal "New York Times" poucas horas após a chegada a Israel do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

"Começou uma nova fase menos intensa dos combates", caracterizada por menos uso de forças terrestres e ataques aéreos, especificou ele.

Além de Hagari, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, também informou que as forças israelenses vão passar da "fase de manobras intensas da guerra" para "diferentes tipos de operações especiais".

"Estamos perto da próxima fase no norte, incluindo a Cidade de Gaza", onde os militares israelenses estabeleceram em grande parte o controle, pelo menos acima do solo, acrescentou ele em entrevista ao Wall Street Journal.

Gallant ainda enfatizou a necessidade de levar em consideração o enorme número de civis nas áreas ao sul de Gaza.

Hoje, inclusive, a Jihad Islâmica divulgou em suas redes sociais um vídeo do refém Elad Katzir, 47 anos, sequestrado no dia 7 de outubro de 2023 no kibutz Nir Oz. Sua mãe, Hanna, que também foi raptada, conseguiu ser libertada, enquanto seu irmão, Rami, foi morto durante a ofensiva.

Na gravação - que a família pediu para não ser divulgada em Israel - Katzir refere-se aos acontecimentos dos últimos dias, segundo a imprensa local. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.