Israel apresenta local de fabricação de armas do Hamas em Gaza

O Exército israelense apresentou, nesta segunda-feira (8), no centro da Faixa de Gaza, um complexo de túneis e oficinas que descreveu como "a maior instalação de fabricação de armas" do grupo islamista Hamas descoberta "desde o início da guerra".

Os prédios em Bureij, mostrados a jornalistas pelo Exército, deveriam abrigar uma fábrica de cimento ou outros produtos industriais, indicou o general Daniel Hagari, porta-voz militar israelense.

Mas, na realidade, eram usados para fabricar armas, especialmente mísseis e foguetes que eram armazenados em depósitos subterrâneos equipados com sensores especiais, acrescentou.

O local está localizado na estrada Salaheddine, uma importante artéria norte-sul de Gaza "por onde a ajuda humanitária é transportada de Rafah", na fronteira com o Egito, "para a cidade de Gaza", disse Hagari.

Ele explicou que essa localização não é casual: o movimento islamista palestino estava convencido de que Israel não atacaria esse eixo.

O porta-voz mostrou aos jornalistas o que afirmou serem lançadores de foguetes capazes de atingir alvos a 100 km, o dobro da distância entre o local e Tel Aviv.

Ele disse que as armas eram fabricadas com materiais e produtos como fertilizantes, destinados ao uso civil.

Dezenas de milhares de pessoas viviam em Bureij antes da guerra, mas durante a visita dos jornalistas, o local a 10 km de Gaza parecia estar deserto.

O Exército israelense anunciou em 6 de janeiro ter "completado o desmantelamento da estrutura militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza" e que "agora está se concentrando no centro e sul" do território.

Ao redor do local industrial, as escavadeiras operavam em uma paisagem desolada entre edifícios muito danificados, observou um fotógrafo da AFP.

Israel lançou uma campanha intensiva de bombardeio e invasão terrestre na Faixa de Gaza em resposta aos ataques do Hamas em 7 de outubro contra seu território, que deixaram 1.140 mortos, na maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados israelenses.

Mais de 23 mil pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, morreram em retaliação israelense, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Após três meses de guerra, o território com 2,4 milhões de habitantes tornou-se "inabitável", segundo a ONU.

