Incêndio deixa um morto em ocupação na Luz, no centro de SP

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio ocorrido em uma ocupação no bairro da Luz, em São Paulo, matou uma pessoa nesta madrugada.

O que aconteceu

Incêndio matou uma pessoa em ocupação. O fogo se iniciou durante a madrugada de hoje, e ainda não teve causa determinada.

Homem foi encontrado com "queimaduras em todo o corpo". O homem de 38 anos que morreu no incêndio foi encontrado "num canto de um cômodo com queimaduras em todo o corpo". Ele não teve sua identidade revelada.

Polícia investiga origem do incêndio. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil vai investigar como o incêndio começou e que o caso foi registrado como incêndio e morte suspeita.