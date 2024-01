Ibovespa tem viés negativo na abertura em semana com dados de inflação nos EUA e Brasil

(Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta segunda-feira, em meio à volatilidade nos futuros acionários em Wall Street, com investidores calibrando expectativas em relação ao Federal Reserve, em semana que contempla divulgação de dados inflacionários nos Estados Unidos e no Brasil.

Os preços do petróleo no exterior também recuavam, o que tende a impactar as ações da Petrobras.

Às 10h09, o Ibovespa caía 0,48%, a 131.393,58 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de fevereiro, cedia 0,55%, a 132.770 pontos.

(Por Patricia Vilas Boas)