Homem morre após elevador de carga em que ele estava desabar no RS

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 28 anos morreu hoje após o elevador de carga em que ele trabalhava desabar em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Ele trabalhava operando o equipamento, que estava instalado junto a um prédio em obras. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada Militar.

O elevador atingiu dois carros, mas não houve vítimas além do trabalhador.

A Polícia Civil disse que a ocorrência é tratada como "acidente de trabalho". Será instaurado um inquérito para investigar o caso.

Exames periciais foram solicitados pela polícia ao IGP (Instituto Geral de Perícias).