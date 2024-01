Helicóptero faz pouso forçado em avenida durante operação de resgate em MG

Um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) teve que fazer um pouso forçado em uma avenida, durante uma operação de resgate na manhã de hoje (8) em Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

A aeronave estava resgatando uma vítima de um acidente envolvendo carretas de minério no Anel Rodoviário quando, ao decolar, apresentou problemas. O helicóptero teve que realizar um pouso forçado alguns metros adiante, na Avenida Tereza Cristina.

O helicóptero apresentou uma "perda súbita de rotação". Segundo a PRF, a aeronave está com a manutenção e documentação regular, mas o caso será investigado. "As aeronaves da Polícia Rodoviária Federal passam por rigoroso processo de aquisiçã guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionado treinados e checados", diz a nota da corporação.

Devido ao forte impacto com o solo, a aeronave teve os esquis danificados. O rotor da cauda ficou destruído após atingir o muro de um imóvel.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o helicóptero decola de uma área próxima ao Anel Rodoviário. Ele sobrevoa a uma baixa altura por uma série de residências, e acaba pousando de forma emergencial sobre a avenida.

Segundo testemunhas, as hélices da aeronave destelharam algumas casas no caminho. Com isso, estilhaços de telhas atingiram pessoas próximas. Elas tiveram ferimentos leves, informou a PM (Polícia Militar).

Na aeronave havia seis ocupantes: três agentes da PRF, dois enfermeiros, que não se feriram, e a vítima do acidente com os caminhões. O local ficará sob a guarda da PRF e da PM, e a perícia da Polícia Civil foi acionada. As carcaças das carretas estão sendo removidas da pista no sentido Distrito Federal. O Anel Rodoviário já foi liberado no sentido Rio de Janeiro.

A vítima, que estava sendo socorrida pelo helicóptero, foi encaminhada a um hospital da região, por via terrestre. Isso foi feito após atendimento por agentes da PM de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros e funcionários da concessionária Via 040.

Colisão entre cinco carretas

O acidente com os caminhões ocorreu por volta das 11h45 de hoje. Cinco carretas transportando minério colidiram no Anel Rodoviário, sentido Vitória, abaixo da linha férrea e duas delas tombaram, o que provocou vazamento de combustível e, posteriormente, incêndio, que obrigou ao fechamento daquele trecho da rodovia. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A colisão deixou três vítimas. Duas já haviam sido transportadas para hospitais da região por via terrestre, mas a terceira, que havia ficado presa nas ferragens do caminhão, estava sendo transportada pelo helicóptero da PRF.