Grupo palestino Jihad Islâmica divulga vídeo com refém vivo em Gaza

O movimento palestino Jihad Islâmica divulgou, nesta segunda-feira (8), um vídeo que mostra, de acordo com o grupo, um refém israelense vivo em Gaza, após sua captura durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro passado.

No vídeo, um homem é visto falando em inglês e hebraico e pedindo sua libertação. Também presta homenagem a Tamir Adar, outro refém cuja morte foi anunciada no início de janeiro por seu kibutz no sul de Israel.

A família do refém, capturado no kibutz de Nir Oz em 7 de outubro, pediu à imprensa que não compartilhassem o vídeo.

Cerca de 75 pessoas foram sequestradas nesta comuna agrícola, perto da Faixa de Gaza.

O ataque executado pelos comandos do grupo islamista palestino, que teve participação de seu aliado Jihad Islâmica, deixou aproximadamente 1.140 mortos em Israel, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

O Hamas também fez 250 reféns, dos quais cerca de 132 permanecem cativos em Gaza.

Segundo Israel, vários deles foram mortos e seus corpos ainda estão em território palestino.

A ofensiva que Israel lançou em Gaza em retaliação ao ataque do grupo islamista palestino deixou até agora 23.084 mortos, a grande maioria deles crianças e mulheres, segundo dados desta segunda-feira do Ministério da Saúde do Hamas, que governa esse pequeno território palestino desde 2007.

