Gestora I Squared Capital compra 49% da Órigo Energia por US$400 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A gestora global I Squared Capital anunciou nesta segunda-feira a aquisição de 49% da Órigo Energia, empresa brasileira que atua em geração distribuída de energia, por 400 milhões de dólares.

Segundo comunicado, a operação marca o primeiro investimento direto da I Squared no Brasil e irá financiar a construção de 2 gigawatts (GW) em projetos de energia da Órigo.

Uma das primeiras a investir na geração distribuída de energia no Brasil, a Órigo opera na modalidade de geração compartilhada, construindo usinas solares fotovoltaicas e oferecendo cotas a pequenas e médias empresas e residências.

O serviço vem crescendo no país por dispensar instalação de painéis solares no local de consumo: os clientes recebem energia da rede e passam a ver descontos em relação às tarifas cobradas pelas distribuidoras no mercado regulado, dados os incentivos regulatórios à modalidade.

A Órigo Energia tem uma base de mais de 100 mil clientes e 300 megawatts-pico (MWp) em ativos solares operacionais nos Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal, de acordo com o comunicado da I Squared.

"Temos planos ambiciosos para energias renováveis ​​e estamos aproveitando nossa vasta experiência neste espaço para construir uma plataforma líder global focada em energias renováveis, consistente com a abordagem geral de investimento da I Squared", disse Gautam Bhandari, sócio e diretor de investimentos da I Squared Capital, em nota.

A base de acionistas da Órigo inclui ainda Augment Infrastructure, TPG ART- Circularis Partners, BlaO - Blue like an Orange Sustainable Capital, MOV Investimentos e a Mitsui.

(Por Letícia Fucuchima)