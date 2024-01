Faz suco, vitamina e molho: esse mixer de mão é sucesso e está mais barato

Para quem gosta de ter sucos, vitaminas e shakes nas refeições, mas não quer sujar o liquidificador toda vez que for preparar, um mixer de mão é uma ótima alternativa para ter mais rapidez e praticidade. Na correria do dia a dia, ter um aparelho que facilite a nossa rotina faz toda diferença.

Por isso, o Guia de Compras UOL selecionou um modelo que promete cortar, triturar e misturar alimentos de forma mais fácil e rápida. Confira abaixo o que ele tem de bom e o que diz quem comprou:

Por que ele faz sucesso?

Possui 200W de potência, ideal para triturar frutas e legumes;

Lâminas de aço inoxidável, garantindo maior durabilidade;

Acompanha copo dosador de 700ml;

2 em 1: pode ser utilizado no copo ou no recipiente da receita, por exemplo, para bater um molho direto na panela;

Possui corpo desmontável, facilitando na hora de guardar e lavar;

Design ergonômico para melhor encaixe nas mãos;

Pode ser utilizado no preparo de bebidas, de receitas líquidas e pastosas, como omeletes ou purês.

O que diz quem comprou

O produto possui mais de 1.100 avaliações na Amazon, com uma nota de 4,7 (de 5). No mês passado, o site registrou mais de 300 vendas do mixer. Confira alguns comentários de quem comprou:

Muito bom, permite fazer pequenas porções, triturar alimentos num aparelho pequeno, fácil e prático de limpar.

Silvia

Não é muito barulhento, funciona direitinho e tem potência mais que suficiente para fazer mix de frutas e afins, que é o uso que dou a ele. Construção sólida, fácil de limpar e com excelente custo x benefício. Recomendo.

Fernanda

Como eu vivia sem um desses antes? Muito prático pra fazer meus cremes, purês... Só elogios. Atende ao que propõe e pra mim não tem defeito nenhum, fácil de usar e limpar. Só evitem homogeneizar algo que já esteja muito líquido, porque aí é sujeira pra todo lado. Nesse caso, usem o copo em vez de ir direto na panela. Pra comida mais sólida, vai direto na panela que é uma maravilha. Adorei!

Roberta

Muito bom, útil para pequenos preparos, material de qualidade, bom tamanho

Ana Paula

Principais reclamações

As principais críticas ao produto são sobre o desgaste de algumas partes do aparelho, e sobre a potência não ser suficiente para triturar alimentos mais firmes. Veja algumas opiniões:

Dei somente 3 estrelas por que a potência do misturador é muito fraca.

Mauricea

Ele não fixa bem na base a gastou a parte do encaixe onde fica o motor, infelizmente durou menos de seis meses. É frágil.

Marina

