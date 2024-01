Exportação brasileira de soja de 2023 cresce 29,37% em volume e 14,33% em receita

Brasília, 8 - O Brasil exportou 101,845 milhões de toneladas de soja em grão em 2023, 29,37% mais do que os 78,726 milhões de toneladas de 2022. Em receita, os embarques ao exterior totalizaram US$ 53,224 bilhões, aumento de 14,33% ante o ano anterior (US$ 46,553 bilhões), somando os dados de dezembro divulgados na sexta-feira, 5, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com o acumulado até novembro do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.

O maior volume exportado reflete a safra recorde do País, que aumentou a disponibilidade de soja para o mercado externo, e compensou a queda dos preços internacionais do grão.

Em dezembro, considerando 20 dias úteis, o Brasil exportou 3,829 milhões de toneladas de soja, alta de 97,8% em relação ao 1,936 milhão de toneladas de igual mês de 2022. Na comparação com novembro, quando as exportações totalizaram 5,196 milhões de toneladas, houve recuo de 26,31%, refletindo a entressafra da oleaginosa.

A receita com as vendas externas de soja em dezembro totalizou US$ 1,990 bilhão, aumento de 66,2% ante o US$ 1,197 bilhão de dezembro de 2022, mas queda de 27% em relação aos US$ 2,726 bilhões de novembro de 2023.

O preço médio pago por tonelada de soja em dezembro, de US$ 519,80, cedeu 16% contra o registrado um ano atrás, de US$ 618,50 por tonelada, refletindo a queda dos preços internacionais do grão. Na comparação com o valor de novembro, de US$ 524,60 por tonelada, houve queda de 0,91%.