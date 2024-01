'Explorar fato deplorável é igualmente desonesto', diz Ciro Gomes sobre 8/1

O ex-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, publicou nesta segunda-feira (8) uma nota em que diz que os atos golpistas de 8 de Janeiro estariam sendo explorados politicamente, em vez de serem "punidos exemplarmente".

A nota, publicada na conta de Ciro no X (antigo Twitter), começa falando que os atos merecem punição. "Os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público, ocorridos por insubmissão política aos resultados eleitorais, devem ser punidos exemplarmente, principalmente a partir dos grandes responsáveis pelo seu financiamento e motivação."

A seguir, o pedetista cutuca, ao que parece, o governo federal e o Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que as punições não estão ocorrendo, mas sim, segundo ele, a exploração política do fato. "Explorar politicamente o fato deplorável é igualmente desonesto e é o que está acontecendo."

Os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público, ocorridos por insubmissão política aos resultados eleitorais, devem ser punidos exemplarmente, principalmente a partir dos grandes responsáveis pelo seu financiamento e motivação. Não é o que está acontecendo. Explorar… -- Ciro Gomes (@cirogomes) January 8, 2024

A nota de Ciro ocorre no mesmo dia do ato realizado pelos Três Poderes em memória dos ataques antidemocráticos ocorridos há um ano. Convocado pelo presidente Lula (PT), o ato "Democracia Inabalada" ocorre nesta tarde no Salão Negro da sede do Legislativo.

A assessoria de Ciro foi procurada pelo Estadão para comentar se a publicação no X foi direcionada a alguém ou algum órgão específico, mas não atendeu.

Até agora, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, proferiu 6.204 decisões relacionadas aos ataques de 8 de Janeiro. Desse total, foram 255 medidas de busca e apreensão em 400 endereços e 350 medidas de quebras de sigilo bancário e telemático. As medidas resultaram em 800 diligências. Os resultados foram divulgados em um relatório neste domingo (7) pelo STF.

Ao longo de 2023, foram recebidas 1.345 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Até o mês de dezembro de 2023, 38 acordos foram homologados com acusados pelos crimes menos graves (aqueles que estavam em frente aos quartéis). Nesses acordos, os réus admitiram os crimes e se comprometeram a pagar multas e a fazer curso sobre a democracia, por exemplo.

Contudo, como mostrado pelo Estadão, os atos golpistas completam um ano sem punição a mentores e financiadores.