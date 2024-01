Expectativa de inflação de curto prazo nos EUA cai a nível mais baixo em 3 anos

De acordo com a pesquisa de expectativa de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, a expectativa média entre os consumidores americanos é que a taxa de inflação aumente 3% daqui a um ano, contra aumento de 3,4% na pesquisa do mês anterior. O número é o mais baixo desde janeiro de 2021.

De acordo com a pesquisa mensal de expectativas do consumidor, a expectativa é para que o crescimento dos preços abrande também no longo prazo, com queda da inflação a 2,6% daqui a três anos, contra 3,0% na última pesquisa, e com a inflação daqui a cinco anos caindo a 2,5%, ante 2,7% no mês passado.

No setor de empregos, a probabilidade média de que a taxa de desemprego nos EUA esteja mais elevada daqui a um ano diminuiu de 38,7% para 37%. Enquanto isso, a probabilidade média percebida pelos consumidores de perderem o emprego nos próximos 12 meses diminuiu 0,2 pontos porcentuais, para 13,4%.