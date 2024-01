Esnobado para o Oscar, longa francês "Anatomia de uma Queda" vence Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro

O filme francês "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, venceu dois Globos de Ouro neste domingo (7) depois de ter conquistado a Palma de Ouro em Cannes, no ano passado. O longa foi "esnobado" pelo comitê francês encarregado de selecionar um longa para concorrer na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2024.

No Globo de Ouro, "Anatomia de uma Queda" venceu justamente os prêmios de "Melhor Filme em Língua Estrangeira" e "Melhor Roteiro". Nesta categoria, concorreu com "Barbie", de Greta Gerwig, e "Oppenheimer", de Christopher Nolan, o grande vencedor da noite.

"Obrigada por me encorajar a continuar fazendo o que gosto", disse Justine Triet, a diretora do longa, após o anúncio. Ela disse ter ficado "surpresa" com o sucesso de bilheteria e os elogios.

Enquanto escrevia o filme ao lado do marido, o ator e roteirista Arthur Harari, a diretora francesa conta que os dois se divertiram muito, mas achavam "que ninguém iria assistir".

O longa, que conta a história de uma mulher acusada de assassinar o marido, "lida com a verdade e a impossibilidade de aceitá-la", explicou Justine Triet.

"Anatomia de uma Queda", entretanto, contrariou as expectativas de Triet e Harari. Até o dia 5 de janeiro, mais de 1,3 milhão de pessoas já haviam assistido o filme na França, e 1,6 no exterior.

"É um filme com quem todo mundo se identifica porque, entre outras coisas, lida com tensões do casal. Além disso, Justine Triet aborda essa questão no cinema. Nunca vimos nada igual. A abordagem é muito moderna: a mulher tem a última palavra", disse Fionnuala Jamison, diretora da MK2 Films, à rádio francesa Franceinfo.

"Ela vai até o fim de suas convicções e não faz nada para agradar. É uma mulher que está na berlinda. Há suspense e emoção, especialmente em relação à criança que se encontra no meio de tudo isso". O longa também competiu em outras duas categorias.

Na categoria Melhor Filme de Drama, a produção francesa não conseguiu superar "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que foi o grande vencedor da noite.

Com informações da AFP