Em iniciativa inédita no mundo, Paris inaugura rua em homenagem a David Bowie

Nesta segunda-feira (8), a cidade de Paris batizou uma rua com o nome do ícone do rock David Bowie, uma homenagem inédita ao cantor oito anos após sua morte, no dia em que completaria 77 anos, se estivesse vivo.

A "Rue David Bowie" foi oficialmente inaugurada nesta segunda-feira (8) no 13º distrito da capital, na margem esquerda da cidade, a famosa "rive gauche".

A rua foi criada recentemente como parte de uma grande reforma do bairro, que também inclui a biblioteca universitária modernista, a Bibliothèque François Mitterrand.

A via - com cerca de 50 metros de comprimento - era conhecida anteriormente pelos planejadores da cidade como "VoieDZ/13", um título provisório que poderia ter agradado ao próprio Bowie, que escreveu músicas como "TVC15" ou "5:15".

Homenagem

Bowie, que morreu em 10 de janeiro de 2016, de câncer no fígado, completaria 77 anos nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024.

David Bowie é considerado um dos músicos mais influentes e mais vendidos do século 20, principalmente graças à sua capacidade inigualável de se reinventar artisticamente ao longo de sua carreira, que decolou com o single de sucesso "Space Oddity" em 1969.

Covers em francês

Paris teve um papel menos importante na vida de Bowie do que Londres, Berlim e Los Angeles, mas a cultura teatral da vanguarda francesa foi uma influência em seu estilo visual.

Ele também fez covers bem-sucedidos das músicas em francês "Amsterdam" e "Ma Mort" (Minha Morte), do cantor e compositor belga Jacques Brel.

Uma frase enigmática na música "Aladdin Sane" de Bowie refere-se a "Paris, ou talvez o inferno".

Ele ainda é cultuado na França, onde fã-clubes como o "Bowie France" vendem mercadorias, organizam shows e convenções de Bowie que atraem milhares de pessoas, e onde a banda cover "Bowie Reloaded" enche até mesmo grandes locais com fãs nostálgicos.

A inauguração da placa na segunda-feira aconteceu por volta de 16h15 (Meio-dia de Brasília), com a presença do subprefeito do 13º distrito de Paris, Jerome Coumet, um verdadeiro fã de Bowie.