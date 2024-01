Eletricista suspeito de atuar como médico é preso no Rio de Janeiro

Um eletricista de 35 anos, suspeito de realizar procedimentos estéticos ilegais em clínicas do Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira (8).

O que aconteceu

Almir Paixão da Silveira Junior não tinha formação médica. Conhecido pelos pacientes como "Dr. Júnior", o eletricista foi detido com a esposa, Rafaella Ferreira Trovão da Silveira. Eles eram responsáveis pela clínica de estética Iguaçu Plástica Day, localizada em Nova Iguaçu (RJ), onde a maioria dos procedimentos estéticos de alta complexidade eram realizados.

Mais duas pessoas foram presas. O médico peruano Jaime Javier Garcia Caro, 44, e o colombiano Jean Paul Perez Barraza, 29, que se passava por médico anestesista, segundo a polícia, foram detidos em flagrante nas suas residências.

A responsável por atrair clientes também foi presa. Antônia Gerda Araujo Pinto, 55, foi detida enquanto atendia pacientes em uma clínica localizada em Duque de Caxias (RJ). Ela era a responsável por atrair as vítimas para realizar os procedimentos estéticos.

Os cinco presos são suspeitos de integrar uma quadrilha que realizava procedimentos estéticos ilegais. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a associação criminosa utilizava influencers e postagens em rede sociais para captar vítimas para realizarem procedimentos estéticos em clínicas clandestinas na Baixada Fluminense. Foram cumpridos mandados de prisão temporária nos bairros de Realengo e Parque Anchieta, além dos municípios de Rio das Ostras e Duque de Caxias.

Clínica em Nova Iguaçu foi interditada pela polícia. O local não possuía a devida licença sanitária. Lipoaspirações, mamoplastias e mastopexias (implantes de silicone) estão entre as cirurgias feitas na clínica. O grupo responderá por associação criminosa, exercício ilegal da medicina, lesão corporal gravíssima e por executar serviço de alto grau de periculosidade.

O UOL procurou a clínica Iguaçu Plástica Day por telefone, mas não houve retorno. A defesa dos demais presos não foi encontrada. O espaço segue aberto para manifestação.

Paciente teve lesões graves

Jaime Javier Garcia Caro e Jean Paul Perez Barraza Imagem: Reprodução/Redes Sociais e CREMERJ

Paciente teve lesões graves. Em novembro de 2023, uma vítima realizou uma lipoaspiração e teve graves sequelas, ficando internada em estado grave no hospital Adão Pereira Nunes. A investigação apontou que o local não tinha qualquer estrutura para eventuais intercorrências com os pacientes.

Médico e falso anestesista já tinham sido presos em novembro do ano passado. Eles foram detidos no dia 21 de novembro de 2023, mas foram soltos. Na época, agentes da Delegacia do Consumidor foram checar denúncias de irregularidades na clínica Iguaçu Plástica Day.

Falso anestesista tentou fugir. Os dois foram flagrados pelos policiais no momento que iniciavam um procedimento de lipoaspiração em uma paciente de 29 anos que havia sido sedada por Jean Paul Perez Barraza. Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou sair da sala de cirurgia, mas acabou preso pelos agentes.

O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro) informou que "há procedimentos abertos em nome de Jaime Javier Garcia Caro". Segundo o órgão, os processos correm em sigilo, de acordo com as normas do Código de Processo Ético-Profissional, mas as punições previstas em lei vão de advertência até cassação definitiva do registro.

Além disso, o conselho informou que vai apurar a situação de Jean Paul Perez Barraza. Segundo a polícia, ele não possui registro profissional e se passava por anestesista. No entanto, em consulta por nome ele aparece como "ativo", mas sem especialidade indicada.