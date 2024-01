Dorival Júnior aceita treinar seleção após demissão de Diniz

SÃO PAULO, 8 JAN (ANSA) - O técnico Dorival Júnior aceitou a oferta do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e será o novo treinador da seleção brasileira, após a demissão de Fernando Diniz. A expectativa é de que ele seja oficializado nos próximos dias.

Com 61 anos, Dorival já se despediu do São Paulo após o treino do último domingo (7), no CT da Barra Funda, e recebeu uma mensagem de agradecimento do clube em uma publicação no X (antigo Twitter).

"O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira", diz o texto.

Segundo Dorival, assumir a seleção brasileira "é a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo.

"Tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio", acrescentou o agora ex-técnico do time paulista.

A expectativa é de que os auxiliares Lucas Silvestre, que é filho do treinador, e Pedro Sotero permaneçam no Tricolor até que a diretoria encontre um substituto para depois irem para a seleção.

Dorival foi considerado o principal alvo da CBF desde o retorno de Rodrigues para o cargo de presidente e após a demissão de Diniz, que comandou a seleção por seis jogos, acumulando duas vitórias, um empate e três derrotas. Além disso, ganhou favoritismo depois da renovação do italiano Carlo Ancelotti com o Real Madrid. (ANSA).

