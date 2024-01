Demolição de mural de Maradona gera polêmica em Nápoles

NÁPOLES, 8 JAN (ANSA) - Um projeto de requalificação habitacional em Nápoles, no sul da Itália, que prevê a demolição de dois prédios residenciais, está gerando polêmica entre os moradores locais já que em um dos edifícios está pintado um mural dedicado ao ex-craque argentino Diego Maradona.

Criado pelo artista de rua napolitano Jorit no chamado "Bronx", na periferia leste de Nápoles, o mural é um dos mais emblemáticos da cidade e homenageia o argentino, que fez história ao vestir a camisa do Napoli durante sua carreira.

Conhecido como "Deus Humano", a imagem do rosto de Maradona foi feita em 2017 por ocasião do 30º aniversário do Scudetto que o Napoli conquistou tendo o ex-jogador no elenco.

Porém, o projeto do município, financiado pelo Plano Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR) e avaliado em 106 milhões de euros, prevê a demolição dos dois prédios residenciais da via Taverna del Ferro, no bairro de San Giovanni a Teduccio, no próximo dia 2 de fevereiro, para a construção de novas casas.

A iniciativa pretende beneficiar 360 famílias que vivem nos edifícios construídos após o terremoto de 1980. No entanto, os próprios moradores pedem uma solução para preservar o mural, considerado atrativo para os visitantes da cidade.

Jorit, inclusive, disse que a obra é boa para que as pessoas tenham novas casas, mas expressou a esperança de que o mural possa ser salvo, principalmente porque não só presta homenagem a Maradona como também destaca as dificuldades enfrentadas pela população do chamado Bronx Napolitano".

Após a morte de Maradona, em 25 de novembro de 2020, o artista chegou a definir ele como um lutador pelos "direitos dos oprimidos próximos ao povo sul-americano" e também uma "grande figura de um homem revolucionário". Desde então, o mural ganhou bastante relevância e tornou-se um ponto de encontro onde torcedores se reúnem para celebrar seu legado. (ANSA).

