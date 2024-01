'Democracia inabalada e fortalecida', diz Lula um ano após ataques de 8 de janeiro

O presidente da Republica, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma publicação no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, dia 8, dia em que se comemora um ano dos ataques antidemocráticos no Distrito Federal.

"Democracia inabalada e fortalecida. Neste 8 de janeiro, um ano depois da tentativa de golpe, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal reforçam o compromisso com a Constituição do Brasil. A defesa da Carta Magna é dever de todas e de todos. A democracia nos une. Bom dia."

O Congresso Nacional realiza nesta segunda-feira uma cerimônia em memória dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Convocado pelo presidente Lula, o ato, marcado para as 15 horas, deve contar com a presença de 500 pessoas, entre autoridades e convidados.