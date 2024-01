Decisão judicial do Paquistão permite que ex-premiê Sharif concorra pela quarta vez

ISLAMABAD (Reuters) - A Suprema Corte do Paquistão eliminou nesta segunda-feira a proibição vitalícia de concorrer às eleições para pessoas com condenações criminais, abrindo caminho para que Nawaz Sharif concorra ao cargo de primeiro-ministro pela quarta vez.

O partido de Sharif, Liga Muçulmana do Paquistão-Nawaz, é considerado o principal candidato para vencer as eleições marcadas para 8 de fevereiro, com o principal rival de Sharif, o ex-primeiro-ministro Imran Khan, preso e impedido de concorrer por cinco anos.

Em sua decisão, o presidente da Suprema Corte, Qazi Faez Isa, que liderou um painel de sete juízes, disse que as proibições por toda vida "restringem o direito fundamental dos cidadãos de concorrer às eleições".

A decisão do tribunal foi de seis votos a um a favor da anulação de uma decisão anterior de 2018 que impôs proibições vitalícias a políticos condenados de acordo com certas disposições da Constituição.

Sharif, de 74 anos, foi considerado culpado em 2017 por práticas desonestas, o que o qualificou para a proibição de acordo com a decisão de 2018. No ano passado, os tribunais anularam as duas condenações.

Embora Sharif não tenha sido um requerente no último caso da Suprema Corte, que foi apresentado por outros políticos, a decisão o torna elegível para disputar as eleições, já que mais de cinco anos se passaram desde 2017.

Khan, de 71 anos, cujo partido venceu as últimas eleições em 2018, não se beneficiará da decisão, já que ela anula apenas as proibições vitalícias, o que significa que o jogador de críquete que se tornou político permanece desqualificado até 2028.

"Alhamdulillah (louvado seja Deus), hoje o capítulo sombrio da injustiça judicial da desqualificação vitalícia para fazer de Nawaz Sharif um alvo de vingança política finalmente terminou", disse Marriyum Aurangzeb, líder do LMP-N, em um post na plataforma de mídia social X.

Um dos advogados de Khan, Intazar Hussain Panjutha, descreveu a revogação da proibição como a "morte da lei e da Constituição".

Sharif foi afastado do cargo de primeiro-ministro em 2017 e depois condenado por acusações de corrupção. Ele passou um tempo na prisão antes de partir para Londres em 2019, onde permaneceu em exílio autoimposto até outubro de 2023.

Em períodos anteriores como primeiro-ministro, Sharif favoreceu políticas focadas no rápido crescimento econômico, incluindo a inauguração do Corredor Econômico China-Paquistão de vários bilhões de dólares.

Sua pressão por laços mais estreitos com a vizinha e arquirrival Índia é citada como a razão por trás de seus confrontos com os poderosos militares do país, que veem a Índia como uma ameaça. As potências nucleares Paquistão e Índia travaram três guerras e atualmente têm laços diplomáticos limitados.

Sharif culpa os militares de estarem por trás de sua destituição do cargo em 2017, o que eles negam. Um impasse entre Khan e os militares proporcionou a Sharif o espaço político para montar uma tentativa de retornar ao cargo mais alto do Paquistão.

(Reportagem da Redação de Islamabad)