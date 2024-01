De olho na casa e nos pets: por que essa câmera com Wi-Fi faz sucesso?

Está procurando um dispositivo para monitorar a sua casa ou uma babá eletrônica para ficar de olho no bebê ou no seu animal de estimação? Uma câmera de segurança pode ser uma boa opção para você.

O Guia de Compras UOL encontrou esse modelo que "encaixa" no bocal de lâmpada, e funciona via Wi-Fi, podendo ser controlada à distância. Através de um aplicativo gratuito, você consegue estar por dentro de tudo o que está acontecendo a qualquer hora e em qualquer lugar.

Além de conseguir controlar a câmera diretamente pelo celular, outro diferencial dela é o microfone embutido e um alto-falante com cancelamento de ruído. Dessa forma, é possível também se comunicar com quem estiver em casa - útil para acalmar ou chamar a atenção de seus filhos e pets.

Outro ponto interessante dessa câmera é que, ao detectar uma ação - uma movimentação estranha em sua casa, por exemplo - uma mensagem de alerta é enviada para o aplicativo no seu celular.

O que ela tem de bom?

Alta definição: 1080p (Full HD)

128 Gb de armazenamento de vídeo (cartão não incluso)

Ângulo de visão: 360° (horizontal) e 90° (vertical)

Rede sem fio (wi-fi)

À prova de poeira e protegido contra jatos d'água potentes

Compatível com Android e iOS

Tamanho: 15 cm x 6,5 cm

Peso: 290g

Câmera possui microfone embutido e alto-falante com cancelamento de ruído Imagem: Divulgação

O que diz quem comprou

Essa câmera de segurança conta com mais de 1.200 avaliações na Amazon, parceira do UOL, com mais de 100 compras só no mês passado, e nota 4,1 (de um total de 5 possíveis). Confira abaixo o que diz quem comprou:

Me surpreendi bastante com a qualidade de som e imagem da câmera. Pode-se dizer que a instalação lógica é intuitiva para quem está acostumado a configurar equipamentos que tenham QR Code (basicamente escanear o código, escolher a wi-fi de casa e pronto). Além disso, a instalação física do equipamento é extremamente simples, bastando ligar em qualquer bocal de lâmpadas (que sejam do tipo E27 - lâmpadas normais). Dica: se não tiver um bocal disponível ou não quiser ocupar um com a câmera, pode-se comprar um Adaptador Tomada Soquete E27 (tem aqui na Amazon) para resolver este caso ou usar o adaptador "plafonier" que vem junto na caixa. [...]

Luis

Câmera muito boa. Deu um trabalho para configurar a primeira vez, mas depois tudo certo. Qualidade de vídeo é boa. Comprei par monitorar os pets durante viagem. Quando cai a energia basta acessar o app e solicitar reconexão e a câmera volta a transmitir, sem a necessidade de ter que configurar manualmente, que esse era meu medo e ninguém tinha falado. É possível compartilhar a conexão com outra pessoa em outro celular sem necessidade de configurar a câmera. Ou seja dois ou mais aparelhos podem ver as filmagem simultaneamente. Basta compartilhar a conexão pelo app através do aparelho configurado inicialmente. Vou adquirir outra, mas para frente.

Cleber

A imagem é muito boa, tanto a noite quanto de dia. É um pouco complicado de instalar a câmera pelo aplicativo, mas depois que você pega o jeito, faz rapidinho. Recomendo a todos.

Alessandro

Até agora me foi útil e já ajudou bastante. Visão noturna é razoável, condizente com seu preço, sensor de movimento também. Talvez o recurso de zoom fosse necessário, acho que ela tem o quadro geral de visão um tanto pequena, mas sua nitidez é boa. Resta apenas saber quanto tempo ela aguenta.

Inatagan

Câmeras consideradas top de linha não oferecem a mesma qualidade por um preço tão atrativo como esse produto. Leve, prática e de fácil instalação. O único porém é que não permite o acesso através de outros aplicativos que não sejam o próprio do fabricante. Produto oferece muito mais, porém tem uma limitação enorme na versão gratuita do aplicativo. Os serviços pagos não compensam, pois os preços são absurdos para o perfil de consumidores.

Andrade

