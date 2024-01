De Monet a Cézanne, Itália tem agenda de grandes mostras em 2024

BRÉSCIA, 8 JAN (ANSA) - A Itália contará, em 2024, com uma miríade de exposições de arte, de grandes e inesquecíveis mestres como Picasso e Monet, Cézanne e Renoir; mas também de nomes ilustres contemporâneos, como Kiefer; até sobre mitos, como Marco Polo e a Via Ápia.

Em Bréscia, mais de 100 obras-primas de Fattori, Lega, Signorini, Cabianca, Borrani, Abbati e outros compõem a primeira mostra do ano, "I Macchiaioli", realizada no Palazzo Martinengo, entre 20 de janeiro e 9 de junho.

Provenientes em grande parte de coleções privadas, normalmente inacessíveis, e de importantes museus, as obras expostas contam a aventura de um grupo de pintores progressistas que deram vida ao movimento dos Macchiaioli, uma das vanguardas mais originais da segunda metade do século 19.

Em Rovigo, o espírito de Paris do fim do século aparece na grande mostra, no Palazzo Roverella, entre 24 de fevereiro e 20 de junho, em homenagem a Henri de Toulouse-Lautrec.

A curadoria vai além da atividade do artista dedicada ao cartaz, focando em seus trabalhos como pintor, com pinturas a tinta e giz provenientes de museus americanos e europeus.

Em Milão, pelos 150 anos do nascimento do Impressionismo, chegará ao Palazzo Reale a grande exposição dedicada a Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir.

Realizada de março a junho, a exposição compara personalidades e obras de dois pintores que contribuíram decisivamente para o nascimento do movimento.

No mesmo local, a mostra "Picasso, lo straniero" ("Picasso, o estrangeiro" em português), entre 20 de setembro e 2 de fevereiro de 2025, apresentará 80 obras com uma reflexão sobre a contemporaneidade.

Entre 9 de março e 4 de agosto, o Centro Cultural Altinate - San Gaetano, em Pádua, propõe um relato emocionante sobre o pai do Impressionismo na mostra "Monet. Obras-primas do Museu Marmottan Monet de Paris", com 50 peças icônicas.

No Palazzo Strozzi, em Florença, a homenagem será entre 22 de março e 21 de julho a um dos maiores mestres da arte entre os séculos 20 e 21, Anselm Kiefer, com a mostra "Anjos caídos".

Entre 6 de abril e 29 de setembro, Veneza homenageia no Palazzo Ducale Marco Polo, pelo aniversário de 700 anos de sua morte, com a exposição "Marco Polo 1324-2024", que percorre a geografia física, política e humana dos encontros do mercador italiano na Ásia.

Na capital italiana, Roma, entre maio e setembro os visitantes poderão conferir a mostra "A Ápia Moderna", sobre a história da Regina Viarum, lugar mítico, fora do tempo e moderníssimo, cheio de tesouros arqueológicos, mas também ícone pop. (ANSA).

